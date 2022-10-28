Учителя года обвиняют в развращении несовершеннолетних

Ученицы 7-8 классов, где 38-летний педагог преподавал информатику, собираются дать в суде шокирующие показания.

В мае 2021 года 14-летняя девочка стала первой жертвой сексуального маньяка.

Педагог попросил ее остаться в классе после уроков, запер дверь и стал, выражаясь языком следствия, осуществлять действия сексуального характера.

Жертва долго время скрывала этот факт, но затем проговорилась подруге. Сразу же выяснилось, что и некоторые другие школьницы получали от учителя нескромные предложения через мессенджеры.

Против члена «ТОП-50 учителей России и СНГ по информатике», учителя года Москвы возбуждено уголовное дело по 132 статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

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