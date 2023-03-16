Учительница, ударившая по лицу шестиклассника, подала заявление об уходе

13 марта ученик шестого класса средней школы поселка Челябинской области на уроке математики залез под парту и отказался оттуда выходить.

Уговоры педагога ни к чему не привели. Тогда учительница сама вытащила ребенка и влепила нарушителю две оплеухи, которые успел заснять кто-то из учеников.

Родители потерпевшего выложили видео в Сеть, однако, по словам представителя школьной администрации, к директору с жалобой не обращались.

Тем не менее, инцидент получил широкий резонанс.

В школе состоялось экстренное родительское собрание, на котором выяснилось, что данный случай рукоприкладства – не единичный.

Как сообщает URA.ru, что родителям ребенка были принесены официальные извинения. Учительница подала заявление об уходе.