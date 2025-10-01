Учитель бросил в болтающего школьника ручку и получил 1,5 года исправительных работ

В Екатеринбурге учитель физики получил 1,5 года исправительных работ за жестокое наказание ученика.

Инцидент произошел в школе №123 Екатеринбурга. Педагогу не понравилось, что школьник переговаривался с соседом по парте. Чтобы заставить ученика замолчать, он бросил в него ручку. Однако конфликт продолжился уже после звонка. Преподаватель заломил руку восьмикласснику и повел его к директору.

Как рассказал Telegram-каналу Readovka отец мальчика, боец СВО, его сын не хамил учителю и не вмешивался в ход урока. Но сотруднику школы просто не понравилось его поведение и он выбрал радикальный способ обратить на себя внимание. К слову, педагог на тот момент проработал в учебном заведении всего 10 дней.

«Он бросил ручку прямо в моего сына. Это видно на записи», — добавил родитель школьника.

В итоге семья мальчика подала в суд, который вынес приговор — 1,5 года исправительных работ с удержанием части зарплаты. Инцидент вызвал резонансную реакцию в обществе. Так, в поддержку учителя выступил Никита Михалков. По мнению режиссера, подобные решения укрепляют «уверенность наглых подростков и бьют по нормальным взрослым».

Ранее в Госдуме отреагировали на инцидент в городе Березовском, где учительница заставила второклассницу снять ободок-кокошник.