«У наших ребят на передовой боевое настроение»: глава Башкортостана Хабиров о поддержке участников СВО

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал, как бывает в зоне СВО и встречается с бойцами. В интервью Олесе Носовой для Kp.ru мужчина признался, что заряжается от них энергией.

Хабиров поделился, что старается регулярно навещать бойцов и спрашивает их о том, что им необходимо.

«Что меня удивило - ничего не просят вообще, они одеты, обуты, сыты, всё у них хорошо. На всё: «Никак нет», «Так точно». Военные люди», – отметил он.

Глава Республики пояснил, что если и есть просьбы, то только о средствах радиоэлектронной борьбы и FPV-дронах.

«Мы уже с каждым конвоем из республики FPV-шки отправляем. Это ударные дроны, производство которых мы локализовали здесь, у себя. Очень качественные, интеллектуально продвинутые. Их ребята и просят», – рассказал он.

Радий Хабиров пояснил, что за время СВО они отправили 139 конвоев. Большие колонны машин уходят туда раз в семь-десять дней. Глава Республики также рассказал о настроении бойцов.

«В крайней поездке у них было хорошее настроение, боевое. Не унывают. Даже я от них энергией зарядился», – признался он.

Мужчина отметил, что женам и родителям приходится непросто, ведь они ждут своих мужей, сыновей. Он пояснил, что просит командиров отпускать мужчин дважды в год в отпуск, как положено.

«И я радуюсь, когда узнаю, что после этого у ребят здесь рождаются дети», – добавил Радий Хабиров.

Глава Республики рассказал также о федеральной сетке защиты прав участников СВО и своей системе поддержки.