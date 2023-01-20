Трое детей погибли и 176 получили ранения на фестивале воздушных змеев из-за лески

Трагедией завершился очередной фестиваль воздушных змеев в индийском штате Гуджарат.

Сильный ветер и гигантские тонкие лески, которые использовали участники, привели к многочисленным жертвам.

Как среди участников и зрителей, так и среди ничего не подозревавших прохожих.

По меньшей мере 46 человек сорвались во скал и получили повреждения разной степени тяжести при попытке запуска огромных воздушных чудовищ.

Но самой страшной бедой стала острая леска, кстати, запрещенная полицией для использования на аналогичных мероприятиях.

Практически невидимые для глаз шнуры, натянутые могучими порывами ветра, как бритва перерезали горло нескольким случайным прохожим, оказавшимся в зоне запуска воздушных змеев.

Среди погибших – семилетний мальчик, катавшийся с родителями на велосипеде, а также две девочки двух и шести лет.