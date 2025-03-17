Тревогу забили, когда женщина не пришла на работу: директор школы погибла во время очистки крыши от снега

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти директора школы в поселке Кын. Тело женщины обнаружили возле ее дома под снегом, передает Telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю.

По информации стражей порядка, первой на исчезновение россиянки обратили внимание ее коллеги. Они забеспокоились, когда директор не пришла на работу. В связи с ее отсутствием они обратились в полицию.

В итоге руководителя образовательного учреждения обнаружили мертвым. Как выяснили правоохранители, женщина самостоятельно очищала крышу от снега. В какой-то момент, по трагическому стечению обстоятельств, директор погибла. Она оказалась под снегом, а помочь жительнице поселка было некому.

Ранее сообщалось, что директора школы остались двое сыновей. Один из них пошел по стопам матери и стал педагогом.