Третий житель Турции скончался на избирательном участке от разрыва сердца

85-лений житель турецкого города Гиресун, расположенного на юго-западном побережье Черного моря, скончался от сердечного приступа прямо на избирательном участке.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на телеканал TRT Haber, с начала избирательной кампании по выбору президента Турции это уже третий летальный исход.

В городе Риза от инфаркта недавно умер на рабочем месте сотрудник избирательной комиссии.

Прибывшие на место медики даже не успели доставить его до госпиталя. Смерть еще одного избирателя зафиксирована в городе Трабзон.

Напомним, Турция в тринадцатый раз выбирает президента и состав правительства.

Основная борьба за президентское кресло развернулась между действующим президентом Реджепом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Сейчас идет подсчет голосов.