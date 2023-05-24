Треш-стримера, выложившего кадры с изнасилованием пятилетнего ребенка, ищет полиция

Сотрудники правоохранительных органов вместе с организацией «Лига безопасного интернета» пытаются установить личность преступника, который совершал действие сексуального характера в отношении пятилетнего ребёнка.

Треш-стример делал это в прямом эфире, трансляция велась на одном из известных онлайн ресурсов. Как сообщает издание «Известия», молодой человек снял фрагмент фильма на видео, после чего предал историю огласке.

По факту случившегося специальное обращение в Следственный комитет готовит лично глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

На данный момент известно, что с большой долей вероятности, личность подозреваемого уже установлена, однако официальной информации об этом пока не поступало.

«Известно о нескольких потенциальных подозреваемых по определённым отличительным внешним признакам», – сообщил изданию частный детектив Максим Заболотный.

UPD: По информации Telegram-канала SHOT, по подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель Якутска. В его квартире прошли обыски. Возбуждено уголовное дело.