Трехнедельная девочка замерзла насмерть в лагере беженцев в Газе

В Газе в лагере для беженцев умерла трехнедельная малышка. Причиной ее кончины стал холод. Об этом сообщает The Guardian.

По словам врачей, это уже третий ребенок, который погиб от переохлаждения в палаточных лагерях за последние дни. Отмечается, что это подтверждает ужасные условия, в которых вынуждены жить люди во время противостояния Израиля и ХАМАС. У источника есть данные, что в таких местах содержатся сотни тысяч человек.

Группы по оказанию помощи в беседе со СМИ делились, что с наступлением зимы добираться до лагерей стало намного сложнее. Туда с трудом доставляются продовольствие и предметы первой необходимости. Остро ощущается нехватка теплой одежды и одеял.

Отец погибшей девочки признался, что делал все, чтобы она не мерзла в палатке, однако холод был такой, что защититься от него было тяжело.

«Ночью было очень холодно, и мы, взрослые, не могли этого вынести. Мы не могли согреться», - поделился мужчина.

Утром родители поняли, что малышка не дышит. Отец рассказал, что она была как деревянная.

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