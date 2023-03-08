Трансгендерная москвичка обвинила любовника в жестоком избиении накануне 8 Марта

Трансгендерная жительница столицы России блогер и профессиональный стилист Лола. пожаловалась на своего экс-любовника.

Бывший молодой человек пришел к ней домой накануне восьмого марта и, видимо пытаясь восстановить справедливость, начал жестоко избивать её и душить.

После того как побои прекратились, блогер сама вызвала себе скорую помощь.

Прибывшие на место врачи диагностировали у неё перелом перегородки носа, разрыв верхней и нижней губы а также сотрясение мозга.

Врачи посоветовали обратиться в полицию, что и сделала девушка.

В ходе разбирательства выяснилось, что бывший молодой человек якобы вовсе не бил её, наоборот, защищался. По его словам, Лола сама напала на него.

У сотрудников полиции есть все основания продолжить выяснение обстоятельств, так как бывший спутник в процессе дачи показаний называл свою «любовь» переодетым мужиком и прочими, более нецензурными словами.