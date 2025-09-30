Теперь ее могут посадить в колонию на 4,5 года: оперной певице Марии Максаковой* заочно вынесли приговор

Пресненский суд Москвы вынес приговор оперной певице Марии Максаковой* (признана иноагентом на территории РФ). Ее приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии. Об этом участник процесса сообщил Telegram-каналу IZ.RU.

В ходе заседания Максакову* признал виновной по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ. Приговор оперной певице был вынесен заочно, так как она находится за рубежом.

Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против государства, возбудили в отношении артистки еще в конце прошлого года. Тогда же суд принял решение о заочном аресте фигурантки.

Также, как пишет Telegram-канал, в феврале этого года в отношении Максаковой* возбудили дело по статье об уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Певица не маркировала видео на своем YouTube-канале, как того требует закон.

Ранее сообщалось, что экс-ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 8 годам колонии. Ее признали виновной в оправдании терроризма.

*признана иноагентом на территории РФ **внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга