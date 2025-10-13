Тело умершего на Бали туриста вернули на родину без сердца

СЛУЧИЛОСЬ
Тело умершего на Бали туриста из Австралии вернули семье без сердца.
Тело умершего на Бали туриста из Австралии вернули семье без сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае 2025 года на частной вилле нашли тело 23-летнего мужчины. Изначально местные власти заявили, что умерший захлебнулся, но позже в его организме обнаружили наличие алкоголя и антидепрессанта. Ошибка при вскрытии привела к тому, что тело было репатриировано в Австралию четыре недели спустя без сердца. Семье пришлось дополнительно заплатить 700 долларов за безопасную доставку органа.

Похожая ситуация произошла в другой семье из Австралии.

«Мой брат вернулся в Австралию без сердца, печени, почек, желудка… Он вернулся «пустым»», — сообщил собеседник издания.

