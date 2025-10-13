Тело умершего на Бали туриста вернули на родину без сердца

Тело умершего на Бали туриста из Австралии вернули семье без сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае 2025 года на частной вилле нашли тело 23-летнего мужчины. Изначально местные власти заявили, что умерший захлебнулся, но позже в его организме обнаружили наличие алкоголя и антидепрессанта. Ошибка при вскрытии привела к тому, что тело было репатриировано в Австралию четыре недели спустя без сердца. Семье пришлось дополнительно заплатить 700 долларов за безопасную доставку органа.

Похожая ситуация произошла в другой семье из Австралии.

«Мой брат вернулся в Австралию без сердца, печени, почек, желудка… Он вернулся «пустым»», — сообщил собеседник издания.

