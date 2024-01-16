Тело погибшей в Турции россиянки транспортируют в Москву для захоронения

Тело погибшей в Турции россиянки отправили домой для повторного вскрытия и похорон. За границей уже завершилась медицинская экспертиза, однако ее результаты не разглашаются. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным источника, труп 40-летней женщины был передан родственникам. Его доставят в Москву для захоронения. Эту информацию опубликовали турецкие СМИ 15 января.

Напомним, что россиянка пропала в первые дни новогодних праздников. За границу она отправилась 31 декабря. Изначально вместе с ней должна была лететь подруга, однако в последний момент она отказалась, поэтому женщине пришлось путешествовать самой. Прибыв на место, она поселилась в отеле и стала связываться с близкими. 3 января она в последний раз отправила фото матери, после чего пропала.

В назначенный день россиянка не села в самолет и после этого ее родные начали паниковать. Стартовали поиски, которые завершились обнаружением трупа в горах. Рядом с телом находились пачки из-под снотворного и бутылки от алкогольных напитков. Причина смерти до сих пор не разглашается. Есть версии и убийства, и несчастного случая.

Ранее россиянка попыталась вывезти из страны пробирки с яйцеклетками на 2,5 млн рублей. Ее остановили на таможне Владикавказа.