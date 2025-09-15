Тело погибшей в горах Пакистана олимпийской чемпионки по биатлону могут эвакуировать

Организатор туров по горному массиву Каракорум, гид Калим Шани рассказал о планах эвакуировать тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер с вершины в Пакистане. Об этом он рассказал изданию Bild.

Однако эту информацию пока не подтвердили представители погибшей спортсменки. Семья самой Дальмайер до этого публиковала заявление, в котором биатлонистка просила не рисковать жизнью и оставить ее тело на месте гибели.

Тем временем возможность эвакуировать тело погибшей уже изучила группа экспертов. Но позже они отказались от идеи.

Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана 28 июля, спустя два дня было сообщено о ее смерти. О произошедшем в экстренные службы сообщила напарница биатлонистки Марина Краусс. По словам женщины, ничего бы не произошло, если бы они решили не менять маршрут из-за возможной опасности, а пошли дальше к вершине.

Вертолет смог добраться до места только к утру 29 июля из-за удаленности местности.

Ранее мы писали о том, что тело альпиниста из Италии, погибшего при спасении Натальи Наговициной, спустят в 2026 году.