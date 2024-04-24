Тело нашли в большой сумке, закопанной в землю: в Крыму жестоко убили 23-летнюю девушку
© Freepik
Сотрудники правоохранительных органов расследуют гибель 23-летней девушки в Евпатории. Ее тело обнаружили закопанным в землю. Перед тем, как спрятать труп в яме, его пытались сжечь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Последний раз девушку видели 20 апреля. Тогда же она перестала заходить в Сеть. Мать крымчанки забила тревогу. Через некоторое время были организованы ее поиски.
В итоге вчера, 23 апреля, пропавшую россиянку нашли мертвой. Ее тело лежало в сумке, закопанной в земле. На нем обнаружили следы горения и насилия.
В ходе выяснения обстоятельств случившегося правоохранители задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались двое работников местного ТЦ. Один из мужчин уже дал признательные показания.
Ранее в Прикамье 15-летнего школьника заподозрили в убийстве рыбачки. Девушка ушла накопать червей и пропала.