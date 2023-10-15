Тела супругов обнаружила дочь: известного иранского режиссера и его жену убили в собственном доме
В Иране неизвестные расправились с режиссером Мехрджуи и его женой .
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Обладатель многочисленных премий, известный иранский режиссер Дариюш Мехрджуи и его жена погибли в результате нападения. Супруги находились дома, где позже их тела обнаружила дочь. Обстоятельства смерти пары выясняют правоохранители, передает агентство Tasnim.
Девушка приехала в родительский дом на севере Ирана, чтобы проверить мать с отцом. Однако, оказавшись в жилище, она увидела ужасающую картину — бездыханные тела родственников. Дочь семейной пары испугалась и вызвала на место стражей порядка.
Полицейские, в свою очередь, осмотрели тела режиссера и его супруги и зафиксировали на них порезы и побои. По предварительной версии, Мехрджуи и его жена погибли от удушения. Точная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов пообещали, что в скором времени предполагаемый убийца будет найден.
Ранее в России мужчину нашли мертвым на второй год поисков. Екатеринбуржец ушел из дома несколько лет назад, а после погиб при невыясненных обстоятельствах.