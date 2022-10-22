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СТРОГО 18+
16:02, 22 октября 2022
1 мин.

Тамбовский школьник пролил суп и разбил тарелку о спину одноклассника

gettyimages

Подросток из Котовска (Тамбовская область) напал на своего одноклассника, разбив тарелку об его спину. Это случилось во время школьного обеда в столовой.

Разгоревшуюся драку остановили сотрудники школы. Причины инцидента выясняются специалистами. Отмечается, что это не первый случай в биографии нападающего мальчика.

Фото: gettyimages

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