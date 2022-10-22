16:02, 22 октября 2022
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Тамбовский школьник пролил суп и разбил тарелку о спину одноклассника
Подросток из Котовска (Тамбовская область) напал на своего одноклассника, разбив тарелку об его спину. Это случилось во время школьного обеда в столовой.
Разгоревшуюся драку остановили сотрудники школы. Причины инцидента выясняются специалистами. Отмечается, что это не первый случай в биографии нападающего мальчика.
Фото: gettyimages
Источник:Федеральное агентство новостей
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
#Обед,