Опубликовано 31 января 2025, 14:521 мин.
Сын погибших в авиакатастрофе Шишковой и Наумова заявил, что пока нашли только тело мамы
Водолазы нашли тело фигуристки Евгении Шишковой, погибшей в авиакатастрофе в США.
© Freepik
В США найдено тело фигуристки Евгении Шишковой, погибшей в авиакатастрофе. Об этом сообщила мать ее супруга – Вадима Наумова – со ссылкой на сына пары.
Подробности узнал сайт Kp.ru.
Сын Наумова и Шишковой Максим находится на месте трагедии. Недавно он смог поговорить с бабушкой.
«Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно», - рассказала женщина изданию.
По местному каналу сообщали, что часть тел вынесло на берег реки Потомак, других нашли под водой. Пока водолазам недоступна хвостовая часть самолета – там могут находиться погибшие.
Ранее сообщалось, что Наумов и Шишкова перед гибелью признались в любви 23-летнему сыну.