Сын погибших в авиакатастрофе Шишковой и Наумова заявил, что пока нашли только тело мамы

В США найдено тело фигуристки Евгении Шишковой, погибшей в авиакатастрофе. Об этом сообщила мать ее супруга – Вадима Наумова – со ссылкой на сына пары.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Сын Наумова и Шишковой Максим находится на месте трагедии. Недавно он смог поговорить с бабушкой.

«Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно», - рассказала женщина изданию.

По местному каналу сообщали, что часть тел вынесло на берег реки Потомак, других нашли под водой. Пока водолазам недоступна хвостовая часть самолета – там могут находиться погибшие.

Ранее сообщалось, что Наумов и Шишкова перед гибелью признались в любви 23-летнему сыну.