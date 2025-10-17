Священник из Верхотурья Евгений Пинчук задержан по обвинению в оправдании терроризма

Священник из Верхотурья Евгений Пинчук стал фигурантом уголовного дела по статье ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причина — поддержка националистической организации «Русский добровольческий корпус»* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Как сообщает Telegram-канал Baza, в доме священнослужителя прошли обыски. По версии следствия, Пинчук выразил уважение основателю РДК*.

«Тем самым он публично оправдал деятельность этой структуры. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма либо его пропаганде», — говорится в сообщении канала.

Верхотурский городской суд 17 октября 2025 года удовлетворил ходатайство следствия о заключении Пинчука под стражу сроком на два месяца.

Сообщается, что ранее священник уже привлекался к ответственности за дискредитацию армии ВС РФ. Тогда он получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ