СВУ было начинено гвоздями и завернуто в купюру: мальчику из Красногорска разорвало 4 пальца на улице

В Красногорске Московской области 10-летний мальчик получил тяжелые травмы после детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) на улице. Ему разорвало 4 пальца, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Школьник пострадал после того, как подобрал на улице десятирублевую купюру, которая оказалась заминирована. СВУ было начинено мелкими гвоздями. С тяжелыми травмами ребенок попал в больницу.

Тренер клуба «Зоркий» Владимир Шарупич в беседе с 360.ru раскрыл детали взрыва в Красногорске. По его словам, несовершеннолетний шел на тренировку по кикбоксингу, когда увидел злополучную купюру. Когда раздался взрыв, то сын Шарупича первым оказался рядом с пострадавшим школьником.

