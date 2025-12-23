Суд вынес приговор: россиянин бросил сына-подростка на винты катера в Таиланде

Мужчина из России жестоким образом расправился с 13-летним сыном в Таиланде. После этого он едва не погиб сам. Суд признал выжившего туриста виновным и отправил его отбывать наказание, передает Telegram-канал Mash.

Россиянина арестовали в начале 2025 года. Он бросил ребенка под винты катера, от чего тот впоследствии скончался в больнице. Сам отец тоже пострадал, но выжил.

По словам близких, за несколько месяцев до трагедии мужчина страдал от депрессии из-за безработицы и развода с женой. Кроме того, он употреблял наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Спустя почти год следствие завершилось. Гражданина РФ признали виновным и отправили в колонию на 12 лет.

В Москве мать расчлененного мальчика призналась в убийстве. Оказалось, что женщина болеет шизофренией и любит кошек.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность