Суд в Башкирии дал 7 лет тюрьмы женщине, сделавшей из подруги проститутку

Суд в Башкирии вынес приговор в отношении женщины, сделавшей из подруги проститутку. Ей назначили 7 лет колонии общего режима.

Подробности приводит сайт UFA1.RU.

Суд над 32-летней жительницей Стрелитамака состоялся 22 февраля. Женщину признали виновной в похищении человека, а также вовлечении в проституцию.

Установлено, что россиянка убедила знакомую взять кредит в размере 1 млн рублей на покупку Hyundai Solaris. Обвиняемая обещала вносить платежи, но обманула. Тогда подруга пошла в полицию. В ответ женщина выследила знакомую, отобрала телефоны, посадила в машину и увезла.

С октября 2022 года она удерживала девушку в частном доме и квартирах, попутно заставляя заниматься проституцией.

Как рассказал изданию источник, жертва боялась уйти, она была сильно запугана. Позже ей удалось сбежать. Благодаря этому злоумышленницу задержали. Та признала вину частично.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летнюю девушку вынудили заниматься проституцией. Она приехала в столицу для поступления в колледж и познакомилась с парнем. Тот попросил выслать обнаженные фото. Девушка согласилась, а позже молодой человек стал шантажировать. Подробности читайте здесь.