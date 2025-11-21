Суд наказал жителя Липецкой области за мем с козлоподобным существом в соцсети

В Липецкой области мужчину оштрафовали на 1000 рублей за публикацию экстремистской символики в соцсети. Причиной послужил размещенный в его аккаунте мем с изображением козлоподобного существа. Об этом сообщается в постановлении суда.

Помимо подозрительной картинки россиянин также опубликовал у себя в личном блоге снимки татуировки с надписью SATAN, пентаграммы и перевернутых крестов, а также изображения Бафомета.

Выяснилось, что мем житель Липецкой области взял из соцсети проекта «Страдающее средневековье». Суд признал всю эту символику экстремистской, связанной с «Международным движением сатанистов»* (организация признана экстремистской в России и запрещена).

Сообщается, что мужчину удалось избежать более сурового наказания и отделаться только штрафом, удалив неподобающий контент до начала судебного процесса.

