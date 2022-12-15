Студентка вырезала себе почку, чтобы вернуть долг родному отцу

Девушка осталась инвалидом, а деньги за донорский орган никто так и не получил.

Печальная история приключилась в индийском штате Хайдарабад.

Студентка местного мединститута неосторожно воспользовалась банковской карточкой отца и сняла 200 тысяч рупий.

Чтобы вернуть долг до того, как отец спохватится, девушка решила стать донором и выставила на продажу свою почку.

Человек, связавшийся с ней по интернету и представившийся покупателем, пообещал заплатить не 200 тысяч, а 30 млн рупий, при условии, что девушка сначала переведет ему 1,6 млн рупий, необходимых для оплаты налогов и полицейской проверки.

Доверчивая индианка сняла с отцовской карточки недостающую сумму, выслала мошеннику, сделала операцию, но никаких денег, разумеется, не получила.

Сейчас кибер-мошенника разыскивает полиция.