Страдала от навязчивых мыслей: в Петербурге одиннадцатиклассница чуть не убила себя из-за ЕГЭ

17-летняя девушка в Санкт-Петербурге пыталась покончить с собой из-за перед ЕГЭ. Ее госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным 78.ru, одиннадцатиклассница выпила накануне водки. В состоянии алкогольного опьянения она решила свести счеты с жизнью. Школьницу обнаружила в неадекватном состоянии ее мать. Женщина вызвала скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали с токсическим воздействием этанола в реанимацию.

Девушка проживала вместе с отцом и бабушкой. Ее мать живет отдельно.

В школе ученицу охарактеризовали положительно. Однако она вела достаточно замкнутый образ жизни и мало с кем общалась. Девушка наблюдалась у психиатра из-за навязчивых мыслей негативного характера.

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