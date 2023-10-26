Стало известно, кто украл сумку Hermes за 2,5 млн рублей у телеведущей Виктории Гилварг

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в воровстве дорогостоящей сумки у телеведущей Виктории Гилварг в Москве. Злоумышленником оказался парикмахер, с которым работала знаменитость, передает Telegram-канал MK: срочные новости.

Гилварг хватилась сумки Hermes за 2,5 миллиона рублей во время съемок в помещении на Малой Бронной. Сначала телеведущая попыталась самостоятельно отыскать аксессуар, а также того, кто причастен к его исчезновению. Но старания знаменитости не принесли желаемого результата, и тогда она обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств случившегося и уже совсем скоро установили, что за кражей дорогостоящей сумки стоит 36-летний парикмахер. Мужчина, по данным следствия, подрабатывал у телеведущей и готовил ее в день исчезновении аксессуара на съемки. Судьба вещи тоже стала известна — ее отнесли в скупку на Белорусском вокзале и продали.

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