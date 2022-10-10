Способ изучать Хемингуэя. Учитель русского языка накормила школьника жидким мылом

В Отрадненском районе Краснодарского края учительница русского языка и литературы накормила жидким мылом школьника за матерную ругань.

Позже выяснилось, что женщина услышала в коридоре школы нецензурную брань от одного из учеников 8 класса, после чего решила проучить его, использовав в туалете флакон с жидким мылом. Она намылила ученику рот, попутно рассказав ему историю о писателе Хемингуэе, которого за нецензурные слова мать заставляла мыть рот с мылом.

Правда, по записям на видео, которые попали в сеть, помимо рассказов о писателе, женщина добавила следующие слова во время своего педагогического процесса: «За маму, за папу. Скотина такая!».

После инцидента педагог уволилась по собственному желанию, также от должности освободят директора школы.