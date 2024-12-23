«Спокойная жизнь мне нравится»: найдена переписка бывшей невестки Марии Шукшиной за полгода до смерти

За полгода до смерти бывшая невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер заявляла, что тихая жизнь ей нравится. Она просила журналистов написать, что «исчезла с радаров».

Переписка оказалась в распоряжении NEWS.ru.

В июле девушка говорила о решении «покончить с медиапространством».

«Напишите, что я исчезла с радаров неизвестно куда, в целом это и будет правдой», - просила Зильбер.

Она обещала посмотреть вопросы журналистов, но не гарантировала, что ответит. «Скорее, я не соглашусь, потому что тихая и спокойная жизнь, какая у меня, мне нравится, — писала Фрейя.

Зильбер отказалась сняться в программе ведущего Андрея Малахова, несмотря на гонорар. Она отмечала, что случившееся – «скандальчик минувших дней», а нового ничего не произошло.

Как пишет Kp.ru, Фрейя предсказала свою смерть. Девушка съехалась в Петербурге с приятелем и сверстницей – вместе они употребляли наркотики. Подруги говорят, что она собиралась на родину – в Барнаул.

«Говорила, что не хочет присоединяться к своим друзьям-наркоманам, потому что чувствует, что умрет», - поделилась подруга Зильбер.

Друзья говорят, что она никого не слушала и была «неуправляемой», отказывалась от помощи. Они вспоминают о ней, как о девушке «без тормозов».

Напомним, 26-летнюю экс-невестку Шукшиной нашли мертвой в Петербурге. Погиб также 32-летний мужчина. Еще одну девушку госпитализировали.