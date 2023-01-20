15:06, 20 января 2023
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Спасенный из крещенской проруби мужчина рассказал подробности произошедшего
Житель Нижнего Тагила рассказал подробности своего спасения из проруби.
В Нижнем Тагиле в разгар Крещенских купаний произошел досадный инцидент.
Мужчина, уже дважды окунавшийся в ледяную прорубь, шагнул в нее, как положено, в третий раз. И тут же отключился.
К счастью, рядом находились люди. В считанные мгновения Дмитрия подхватили под руки и вытянули на поверхность.
Подоспевшие сотрудники МЧС помогли отогреть пострадавшего, который довольно быстро пришел в себя. Госпитализация не потребовалась.
- Этой мой первый опыт погружения в прорубь, - чуть позже рассказал Дмитрий. Как в третий раз окунаться стал, перекрестился и…что дальше уже не помню. Я в прошлом году еще хотел окунуться. Но мне жена запретила. Только не подумайте чего плохого…Я был абсолютно трезвый, вообще не пью.
По словам Дмитрия, он с матерью приехал к водоему на машине. На обратом пути за руль села мама. На всякий случай.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://lenta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: