Спасенный из крещенской проруби мужчина рассказал подробности произошедшего

В Нижнем Тагиле в разгар Крещенских купаний произошел досадный инцидент.

Мужчина, уже дважды окунавшийся в ледяную прорубь, шагнул в нее, как положено, в третий раз. И тут же отключился.

К счастью, рядом находились люди. В считанные мгновения Дмитрия подхватили под руки и вытянули на поверхность.

Подоспевшие сотрудники МЧС помогли отогреть пострадавшего, который довольно быстро пришел в себя. Госпитализация не потребовалась.

Этой мой первый опыт погружения в прорубь, - чуть позже рассказал Дмитрий. Как в третий раз окунаться стал, перекрестился и…что дальше уже не помню. Я в прошлом году еще хотел окунуться. Но мне жена запретила. Только не подумайте чего плохого…Я был абсолютно трезвый, вообще не пью.

По словам Дмитрия, он с матерью приехал к водоему на машине. На обратом пути за руль села мама. На всякий случай.