Спасая детей, отец бросился под лопасти снегоуборочной машины

Трагедия произошла на популярном горнолыжном курорте в Калифорнии.

Молодая семья с тремя детьми каталась на склоне. В какой-то момент малыши не справились с горой и, потеряв равновесие, покатились навстречу выехавшему на склон ратраку.

Отец успел подскочить к детям и накрыть их своим телом. Однако его ноги попали в стальные лопасти. Трехлетняя девочка также получила травмы, не пострадал лишь годовалый ребенок.

Спасатели смогли вытащить их отца из-под ратрака лишь после часовых усилий. В тяжелейшем состоянии мужчина был госпитализирован.

В больнице ему предстояло выдержать десять операций, в том числе – ампутацию левой ноги до колена.