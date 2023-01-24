22:10, 24 января 2023
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Спасая детей, отец бросился под лопасти снегоуборочной машины
Кошмар на горнолыжном курорте: спасатели вытаскивали мужчину из лопастей снегоуборочной машины больше часа.
Трагедия произошла на популярном горнолыжном курорте в Калифорнии.
Молодая семья с тремя детьми каталась на склоне. В какой-то момент малыши не справились с горой и, потеряв равновесие, покатились навстречу выехавшему на склон ратраку.
Отец успел подскочить к детям и накрыть их своим телом. Однако его ноги попали в стальные лопасти. Трехлетняя девочка также получила травмы, не пострадал лишь годовалый ребенок.
Спасатели смогли вытащить их отца из-под ратрака лишь после часовых усилий. В тяжелейшем состоянии мужчина был госпитализирован.
В больнице ему предстояло выдержать десять операций, в том числе – ампутацию левой ноги до колена.
- Он настоящий герой, - комментирует ситуацию один из друзей семьи. – Дейв не утратил ни своего чувство юмора, ни острого, как бритва языка, а его силу и стойкость духа просто невозможно вообразить.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://lenta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: