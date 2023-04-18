«Совсем слабак?»: реакция учителей на сексуальное насилие в Свердловской школе

Эта история началась осенью прошлого года. Из екатеринбургской школы сбежал 12-летний подросток. Как выяснилось, накануне 70-летний педагог инициировал над ним «товарищеский суд».

Наказание было следующим: подвергнуть виновного оральному сексуальному насилию.

По сведениям Ъ-Урал, про этот суд было известно и директору школы, которая перед всем классом отчитала жертву: «Чего ты прогнулся? Не мог откусить? Совсем слабак?».

Родители наняли адвоката, прокуратура Свердловской области возбудило дело по статье «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — действия сексуального характера с применением насилия.

Директор был уволен, однако уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что у него «остались положительные впечатления от работы этого специалиста».

Не менее странную позицию занял омбудсмен и в отношении всего инцидента, заявив, что вопросы насилия – прерогатива силовых структур.

Мороков оценил атмосферу школы следующим образом: «Речь идет о системе воспитания, организации мероприятий, системы сопровождения. Ужаса ужасного здесь нет».