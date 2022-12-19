Сотрудник уральского морга танцевал с трупами

На Урале объявился видео-некрофил.

Сотрудник екатеринбургского похоронного агентства записывал сцены прощания в морге, накладывал на них веселую музыку и шутливые комментарии, а затем выкладывал в Telegram.

Когда одна из клиенток Дома прощания «Вознесение» обнаружила себя и своих близких на фоне издевательских шуток в соцсетях, она приняла автора видео-коллажа за сумасшедшего. Однако вскоре выяснилось: шутник действует методически и останавливаться не собирается.

Женщина связалась с «Вознесением», там пообещали разобраться в ситуации. Но вместо этого просто сообщили видео-некрофилу о жалобе. На адрес женщины посыпались угрозы и предложения, напоминающие шантаж.

До вмешательства полиции дело не дошло – вмешалась местная пресса. И тут выяснилось, что виновник скандала уже исчез из похоронного бюро.

Это не наш сотрудник, - заявила журналистам директор «Вознесения» Наталья Гузаирова. – он даже не успел зарегистрироваться и подписать с нами договор.

В Доме прощания считают, что случившееся – умело сфабрикованная провокация кого-то из конкурентов, попытавшегося таким способом очернить заведение.