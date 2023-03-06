Сотрудник продуктового магазина скончался после драки с карманниками

Загадочное происшествие произошло в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

Сотрудник магазина заметил, как двое молодых людей набивают карманы продуктами без малейших намерений заплатить за них деньги.

На видео, попавшее в Сеть, можно заметить, как сотрудник пытается сначала остановить одного из воришек, затем ступает в с ним в рукопашную схватку.

Несколько других посетителей оказывают ему помощь, разнимают дерущихся и на том инцидент кажется исчерпанным.

Однако на видеокамеру попало не все. Как выяснилось, прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил труп сотрудника магазина. Похитителей к тому времени и след простыл.

По одной из версий 39-летнему гастарбайтеру стало плохо с сердцем, по другой – он получил от нарушителей травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемые уже задержаны. Проблемы с законом для них не новы. Обоих уже судили за кражи