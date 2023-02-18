Сотрудник московского Ozon напал на клиента из-за желания вернуть товар

Сотрудник интернет-заказов Ozon напал на покупателя, который захотел вернуть товар. Это произошло в Москве в районе Гольяново.

По предварительным данным, клиент оформил заявку на возврат через интернет и принёс офисное кресло в пункт. Однако сотрудник заявил, что коробка огромная, и места не хватит. Начался словесный конфликт, в результате чего работник применил силу по отношению к клиенту и выкинул товар.