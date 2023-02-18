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СЛУЧИЛОСЬ
16:12, 18 февраля 2023
1 мин.

Сотрудник московского Ozon напал на клиента из-за желания вернуть товар

В Москве сотрудник Ozon напал на клиента из-за возврата и выкинул товар.

Фото: freepik

Фото: freepik

Сотрудник интернет-заказов Ozon напал на покупателя, который захотел вернуть товар. Это произошло в Москве в районе Гольяново.

По предварительным данным, клиент оформил заявку на возврат через интернет и принёс офисное кресло в пункт. Однако сотрудник заявил, что коробка огромная, и места не хватит. Начался словесный конфликт, в результате чего работник применил силу по отношению к клиенту и выкинул товар.

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