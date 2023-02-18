16:12, 18 февраля 2023
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Сотрудник московского Ozon напал на клиента из-за желания вернуть товар
В Москве сотрудник Ozon напал на клиента из-за возврата и выкинул товар.
Фото: freepik
Сотрудник интернет-заказов Ozon напал на покупателя, который захотел вернуть товар. Это произошло в Москве в районе Гольяново.
По предварительным данным, клиент оформил заявку на возврат через интернет и принёс офисное кресло в пункт. Однако сотрудник заявил, что коробка огромная, и места не хватит. Начался словесный конфликт, в результате чего работник применил силу по отношению к клиенту и выкинул товар.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Автор:Галина СьюТеги: