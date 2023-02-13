Сотрудница дома для престарелых разбила голову 80-летней старушке

Неприглядная правда о порядках, которые царят в Доме-интернате социального обслуживания в одном из городов Курской области, всплыла наружу после встречи журналистов с одним из бывших сотрудников заведения.

Как выяснилось, пощечины и подзатыльники здесь применяют регулярно, чтобы «медлительные бабушки быстрее двигались».

Кроме того, по словам источника Lenta.ru, сестра-хозяйка Дома-интерната регулярно удерживает у постояльцев их пенсии, не выдает лекарства и теплые одеяла.

Лежачие больные лишены возможности помыться.

В областной прокуратуре уже известно о фактах нарушения законности и правопорядка в Железногорске. Сообщается, что в ходе прокурорской проверки будут приняты соответствующие меры.