Сон под одним одеялом с супругом или застой в сексуальной жизни? Выбор прост

Столкнулись с проблемой в интимной жизни, но никак не можете найти этому объяснение? Врач Олег Абакумов назвал неожиданную причину возникшей ситуации. Виной всему сон под одним одеялом с супругом. Эксперт уверяет: это - не шутка. И вот почему.

Каждый из нас обладает уникальными феромонами, и нередко причиной страстного желания партера является именно запах тела. Если вы спите с возлюбленным под одним одеялом, то со временем начинаете пахнуть одинаково. В таком случае мы воспринимаем любимого человека как самого себя или как близкого родственника. «Странно думать о сексе с членом своей семьи», – заявил Абакумов.

Также отсутствие интима связано с избыточным весом. Известно, что лишние килограммы препятствуют выработке тестостерона, поэтому вам просто не хочется секса. Еще ожирение влечёт за собой комплексы, которые мешают расслабиться и получить удовольствие от процесса.

Ранее ученым удалось установить, почему осенью происходит упадок сил. Подробности читайте в этой статье.