Смертельный вирт: интернет-роман года обернулся страшной трагедией

Началось все с того, что 24-летний итальянец Даниэл Форле познакомился в интернете с 20-летней девушкой по имени Ирен.

Пара начала активную переписку, в ходе которой шла речь не только о чувствах, но и о планах на совместную счастливую жизнь.

После полутора лет виртуального общения, молодой человек обратил внимание, что на фотографиях девушка подозрительно похожа на популярную модель. Тут-то Даниэль и начал подозревать, что Ирен — фейк.

Несчастный Даниэль оборвал переписку и, на выдержав обмана, через несколько дней покончил с собой.

Убитые горем мать и отец Форле начали проверять переписку и обнаружили, что в действительности Ирен — шестидесятичетырехлетний Роберто Заккария.

Следственные органы нашли мужчину, но наказание ограничилось штрафом в 825 евро за «подделку личности»

Родителей самоубийцы это не устроило. Они написали письмо премьер-министру Италии и вскоре добрались до местного телевидения с просьбой рассказать историю и показать обманщика.

«Жизнь нашего сына стоит 825 евро?», — возмущались они в эфире, надеясь на возобновление расследования.

Нахлынувшие репортеры сумели скрыть лицо Роберто, однако огласку история все-таки получила.

Оказалось, что тот жил в маленьком городке на юге Италии, где его моментально узнали.

«Это была шутка, — прокомментировал Заккария самоубийство своего интернет-возлюбленного, — если у парня проблемы с головой, я не виноват».

Сообщается, что вскоре после этого циничного комментария, пожилая мать Заккария нашла бездыханное тело сына в его комнате.

Мужчина не выдержал «популярности» и решил повторить трагическую судьбу виртуального любовника.