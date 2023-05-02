Смертельный танец: пьяный гость захотел потанцевать с ребенком и отправил его в реанимацию

Врачи детской городской больницы Св. Марии Магдалины в Петербурге борются за жизнь 7-летней девочки, доставленной по скорой из ресторана на проспекте Сизова.

Как стало известно изданию Фонтанка компания взрослых решила отметить там день рождения ребенка вечером 30 апреля.

Один из подвыпивших гостей попытался поднять именинницу на руки и потанцевать с ней в обнимку, но не удержал равновесия. Девочка упала головой вниз. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылка.

После предварительной диагностики пострадавшая сразу же была переведена в реанимационное отделение.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.