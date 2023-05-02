Смертельный интим: женщина задушила мужа во время эротических игр

Суд в Саратовской области вынес решение по уголовному делу, возбужденному летом прошлого года.

41-летняя жительница поселка Приволжский, расположенном вблизи города Энгельса, встречалась на квартире своей подруги с любовником.

В какой-то момент у партнеров возникли разногласия. Они переросли в нешуточный конфликт.

Понимая, что физическая сила на стороне мужчины, женщина сделала вид, что готова пойти на примирение. Но не просто затаила обиду, а спланировала жестокую месть.

Как стало известно изданию Newinform.ru, вскоре она вновь пригласила ничего не подозревающего любовника на интимное свидание.

И предложила ему любовную игру со связыванием.

Когда мужчина согласился и позволил связать себе руки и ноги, женщина набросилась на него и задушила заранее приготовленным куском телефонного провода.

За преднамеренное убийство жительница Приволжского получила 9,5 лет лишения свободы.