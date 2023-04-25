Смертельный гаджет: восьмилетний ребенок погиб, играя смартфоном под одеялом

Трагедия произошла в индийском штате Тирувилвамала.

Восьмилетняя девочка играла в кровати со смартфоном Redmi Note 5 Pro. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Asianet News, родители ребенка находились в соседней комнате.

Хлопок услышала бабушка, которая и обнаружила пострадавшую внучку. Врачи не смогли сохранить жизнь ребенка.

Эксперты, расследовавшие происшествие по горячим следам, пришли к выводу, что в момент взрыва девочка накрылась одеялом и аккумулятор гаджета перегрелся. При этом смартфон не был подключен к источнику тока.

В настоящее время проводится более расширенная экспертиза.

Она должна установить, явилась ли трагедия следствием неправильной эксплуатации смартфона, или смертельный дефект присутствовал в Redmi Note 5 Pro изначально.