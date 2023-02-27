Смертельная Масленица: жительница Омска скончалась, наевшись блинов

Печальная история омрачила празднование Масленицы в городе Омске. В разгар застолья одна из горожанок почувствовала себя плохо.

Экстренная госпитализация не помогла и женщина скончалась, а врачи до сих пор не пришли к единому мнению о причинах смерти.

Никаких признаков отравления или желудочной инфекции не зафиксировано. На сегодняшний день рабочая версия – остановка сердца, вызванная волнением.

Портал NEWS.ru приводит мнение гастроэнтеролога московского центра иммунологии и аллергологии коррекции Ходановой Никиты Харлова.

«Возможно, она была не в лучшей форме, и ее тело просто не перенесло нагрузки, связанной со стимуляцией психики, от самого события. Из-за этого и мог случится как инфаркт миокарда, так и какое-то тромботическое осложнение сосудов», – считает медик.

Мировая статистика констатирует: в праздники риски обострения ишемической болезни сердца увеличиваются на 50%.