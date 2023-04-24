Смерть на могиле мужа: пожилая москвичка скончалась во время посещения кладбища

Трагично закончилась для 83-летней москвички ежегодная поездка на Востряковское кладбище.

Бывший врач-терапевт, а ныне одинокая пенсионерка, как обычно отправилась на Красную горку на могилу мужа в сопровождении внучки.

Дальняя дорога и жаркая погода, судя по всему, оказали негативное воздействие на сердце. Как стало известно mk.ru, в какой-то момент женщина почувствовала себя плохо.

Внучка побежала за водой и за помощью, но когда вернулась, увидела, что ее бабушка лежит на земле, а вокруг толпился народ.

Вызванная сотрудниками кладбища бригада «Скорой помощи» сделала женщине массаж сердца, однако спасти от смерти не смогла.