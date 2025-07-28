Сложная финансовая ситуация: соседи женщины, которая оставила 3-летнюю дочку одну в квартире, вступились за нее

Ситуация с жительницей Краснодара, которая оставила 3-летнюю дочь одну в квартире и практически без питания, оказалась неоднозначной. Соседи россиянки рассказали, что женщина бросила все свои силы на то, чтобы выжить с ребенком.

Мама 3-летней девочки воспитывает ее одна. Отца у малышки нет. В Краснодар 35-летняя героиня истории переехала не так давно — она взяла в городе ипотеку, но впоследствии столкнулась с финансовыми проблемами.

Помочь жительнице Кубани некому, поэтому она решила ходить на подработки, пока дочь спит. Основную работу мать найти не успела и жила на пособие. Об этом журналистам Regnum рассказали соседи женщины.

«Она оказалась в сложной финансовой ситуации, она получает пособие 12 тысяч рублей, платеж по ипотеке — 16 тысяч, плюс коммунальные. На работу она, видимо, не смогла сразу устроиться и схватилась за первую попавшуюся возможность, думала, что будет подрабатывать в теплицах, пока ребенок спит. Решение спорное, но это не та ситуация, которую описывают в интернете, она не пьёт, не курит, не гуляет, и уж точно не к мужчине уходит, оставляя ребtнка», — рассказали очевидцы.

Соседи намерены в ближайшее время помочь матери-одиночке. Кто-то поможет купить ей кровать для дочки, а кто-то согласился посидеть с ее ребенком, если потребуется.

Ранее сообщалось, что правоохранители совместно с органами опеки увезли девочку из квартиры. Ее определили на время в больницу.