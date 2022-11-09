Слепым детям-инвалидам раздали автоматы Калашникова

«Все ученики в восторге», - прокомментировал собственную инициативу учитель школы-интерната №1 Антон Кузьмин.

Министр просвещения России Сергей Кравцов уже подтвердил, что со следующего учебного года НВП возвращается в старшие классы в рамках «Основ безопасности жизнедеятельности».

В школе-интернате им. К. Грота для детей с нарушением зрения посчитали невозможным выкинуть соответствующий блок из общей программы.

Единые стандарты образования на ближайшую перспективу продекларированы как приоритетное направление отечественной педагогики.

Так отчего не забежать вперед паровоза вместе со слепыми детьми?

«Я не понимаю, - удивляется мама одного из учеников школы-интерната, - отчего дети-инвалиды по зрению собирают только автоматы, а не снайперские винтовки?»

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