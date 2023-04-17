Слепой пациент зарезал друга-хирурга после двухсуточной попойки

В марте 2023 года на своей квартире был убит известный нейрохирург, автор многочисленных методик хирургического лечения позвоночника 45-летний Игорь Есин.

По данным Lenta.Ru, свидетелем по делу проходит некто Александр – слепой друг убитого.

Сообщается, что Есин пригласил Александра к себе в квартиру в городе Королеве. Жена и дочь врача это время уехали в гости.

По признанию инвалида, они с приятелем выпивали всю субботу и воскресенье. В какой-то момент, хирург схватил нож и принялся угрожать собутыльнику. Слепому каким-то образом удалось выбить нож из рук и нанести удар, оказавшийся смертельным.

Это и есть первая версия следствия – самооборона, приведшая к непредумышленному убийству.

Вторая, смежная версия – необходимая самооборона, что вообще исключает какую бы то ни было вину слепого.

Супруга покойного с этими версиями не согласна. Она уверена, что Александр зарезал задремавшего Игоря ударом в спину – перерезал сонную артерию. То есть совершил преднамеренное убийство.