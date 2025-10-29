Следственный комитет назвал причину смерти мужчины, чей труп нашли в квартире пермского людоеда

Следственный комитет назвал причину смерти мужчины, чей труп был обнаружен в квартире людоеда из Перми Михаила Малышева.

В Telegram-канале Следственного управления СК РФ по Пермскому краю, указанно, что смерть мужчины не является насильственной.

«В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении ведомства.

Также выяснилось, что житель Перми 1955 года рождения являлся соседом Малышева, ранее судимого за убийство и каннибализм. В момент смерти мужчина находился в квартире у Михаила.

Михаил Малышев освободился в октябре 2022 года. В конце 1990-х годов пермский людоед убил и съел двух человек. Причастность еще к восьми подобным преступлениям доказать не удалось.

