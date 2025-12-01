Скрылся с места преступления и разыскивается: стрелок убил трех детей на дне рождения
© Freepik
В калифорнийском городе Стоктон произошла массовая стрельба на дне рождения ребенка. В результате нападения погибли четыре человека — трое из них несовершеннолетние.
Телеканал CNN опубликовал подробности трагедии. По информации журналистов, вечером в субботу неизвестный ворвался в банкетный зал, где находились 100-150 человек, и устроил стрельбу.
Жертвами нападения стали 4 человека. Стрелок убил трех детей в возрасте 8, 9 и 14 лет. Также от его рук погиб 21-летний взрослый. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.
После совершения массового убийства преступник скрылся в неизвестном направлении. Сейчас американские правоохранители ведут его поиски.
От пули злоумышленника в США погибла 22-летняя певица и модель Делароса. Ее застрелили на парковке.