«Склонность к молодым особам у него была всегда»: жена о совращающем школьниц техдиректоре

Жена подозреваемого в педофилии технического директора из Санкт-Петербурга заявила, что у него всегда была «склонность к молодым особам». Об этом она сообщила в беседе с 78.ru.

«Сейчас пока в шоке. Склонность к молодым особам у него была всегда. Я его на 10 лет младше», – пояснила Виктория.

Как оказалось, у мужчины с супругой есть ребенок, которому скоро исполнится год. Женщина говорит, что ей и без этого хватает проблем – муж оставил ей фирму с долгами.

Напомним, что технического директора подозревают в педофилии. Он водил к себе девочек и совращал их. Также в окне некоторые замечали сцены интимного характера, которые он устраивал.

В начале ноября мужчина привел в свой кабинет 15-летнюю школьницу и запер дверь. Он заставил девочку употребить запрещенные вещества и раздел. Среди жертв есть еще 13-летняя девочка. Ее он совращал почти год.

В ходе обысков на рабочем месте подозреваемого были обнаружены следы крови и наркотиков. Отмечается, что возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что серийного извращенца поймали после очередного нападения на девочку в лифте.