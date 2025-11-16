Скинула с мопеда: российская туристка дала отпор грабителю, который пытался вырвать у нее телефон

Гражданка РФ едва не стала жертвой ограбления в Буэнос-Айресе. На девушку напали двое мужчин, однако та сумела дать отпор, передает Telegram-канал 112. Одного из бандитов задержали сразу на месте, а другой оказался в полиции немного позже.

Россиянка остановилась у светофора, когда к ней подъехали двое на мопеде. Один из незнакомцев попытался вырвать телефон из рук велосипедистки, но та не растерялась и вцепилась в грабителя руками.

Мужчина упал на землю. После неудачной попытки нападения он попытался ретироваться с места преступления. Туристка же, в свою очередь, сделал все возможное, чтобы удержать преступника до прибытия помощи. Через несколько секунд подоспели случайные прохожие. Они помогли россиянке скрутить грабителя и передать его полиции. Чуть позже точно такая же участь постигла его сообщника.

Российскому туристу в Таиланде повезло меньше, чем героине этой истории. Мужчине во время нападения пробили голову мачете. Пострадавшему пришлось наложить 18 швов.