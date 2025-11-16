СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 ноября 2025, 13:10
1 мин.

Скинула с мопеда: российская туристка дала отпор грабителю, который пытался вырвать у нее телефон

В Аргентине россиянка скинула с мопеда грабителя и помогла его задержать.
Гражданка РФ едва не стала жертвой ограбления в Буэнос-Айресе. На девушку напали двое мужчин, однако та сумела дать отпор, передает Telegram-канал 112. Одного из бандитов задержали сразу на месте, а другой оказался в полиции немного позже.

Россиянка остановилась у светофора, когда к ней подъехали двое на мопеде. Один из незнакомцев попытался вырвать телефон из рук велосипедистки, но та не растерялась и вцепилась в грабителя руками.

Мужчина упал на землю. После неудачной попытки нападения он попытался ретироваться с места преступления. Туристка же, в свою очередь, сделал все возможное, чтобы удержать преступника до прибытия помощи. Через несколько секунд подоспели случайные прохожие. Они помогли россиянке скрутить грабителя и передать его полиции. Чуть позже точно такая же участь постигла его сообщника.

