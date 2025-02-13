Скандал в симферопольском роддоме: ребенок остался инвалидом из-за отказа врачей в кесарево

В одном из родильных домов Симферополя 13 женщинам отказали в процедуре кесарева сечения. У одной из них ребенок появился на свет с травмами, которые привели к инвалидности. Новоиспеченная мама винит в случившемся врачей.

Роженица Евгения утверждает, что врачи проигнорировали показания к кесареву сечению, в результате чего её сын получил тяжелые родовые травмы и стал инвалидом. Женщина готовилась к процедуре кесарева — медики сначала согласились, но в последний момент заставили её рожать самостоятельно, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Евгении на УЗИ уже не просматривалось четкого сердцебиения ребенка. Врачей не смутило и то, что малыш неправильно расположен — они пытались его развернуть, стимулировав естественные роды. Медики давили на живот женщины, чтобы помочь малышу появиться на свет. Роженица отмечает, что сын родился фиолетово-зеленого цвета и не кричал.

У новорожденного диагностировали ишемию и отек мозга. После выписки у ребенка начались непонятные хаотичные движения. Евгения отмечает, что у него была обнаружена кефалогематома (кровоизлияние, возникающее между надкостницей и наружной поверхностью черепных костей — прим. «Страсти»). Врачи утверждали, что это генетическое заболевание, но исследование не подтвердили их слова.

Сейчас у сына женщины спастика конечностей, он не может ходить и сидеть. После этого случая Евгения родила ещё двоих здоровых детей. Представляющий интересы россиянки юрист отметил, что еще как минимум 12 женщин готовят коллективное обращение в СК РФ с жалобами на врачей этого роддома.

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